El valencià que ha guanyat 80 milions a la Primitiva es deixa veure

La deessa Fortuna es va deixar caure aquest primer dijous de l'any per Tavernes Blanques. Un únic encertant de la Loteria Primitiva ha aconseguit guanyar els gairebé 80 milions d'euros del premi gran a l'encertar els 6 números més el reintegrament que van resultar premiats. La imatge que acompanya aquesta informació en la qual es veu al premiat, somrient i amb el dècim en les mans, circula ja per les xarxes socials.

El sorteig de la Loteria Primitiva d'aquest primer dijous de gener, dia 3, ha deixat un premi de gairebé 80 milions d'euros a la localitat valenciana de Tavernes Blanques. L'únic encertant, la identitat del qual s'ha conegut a primera hora de la tarda, ha validat la butlleta guanyadora de la categoria Especial (6 + Reintegrament) i ha guanyat 79.448.758,55 euros.

La sort l'han repartit a l'Aministració número 1 de Loteries i Apostes de l'Estat de Tavernes Blanques, situada al número 110 de l'avinguda Corts Valencianes de l'esmentat municipi. Des de l'administració de loteria reconeixen sentir "una enorme felicitat" per la persona que hagi rebut el premi.

Tot i que la identitat de l'encertant era un misteri, des de l'administració asseguraven que "no conèixer a la persona agraciada no ens importa" perquè "l'important és que hagi rebut el premi". A més, segons les càbales que feien els loters, "serà una persona treballadora, aquí no som rics". En l'administració de Miquel Àngel Santana es venen més de 500 butlletes de la Primitiva cada setmana, de manera que resultava impossible que puguin imaginar a qui s'han convertit en milionari.

"S'han acostat molts curiosos a veure si són ells, però marxen decebuts", ha explicat a Europa Press l'encarregada de l'establiment, Carolina.

Carolina va saber que era el local ubicat al número 110 de l'avinguda Corts Valencianes el que havia validat la butlleta per la trucada d'un familiar. Precisament es tracta d'un establiment de tradició familiar obert des de fa uns 38 anys, que ara porta un altre titular, i que mai abans havia repartit un premi tan alt.

Segons l'encarregada, en alguna ocasió han estat els afortunats de repartir un primer premi de la Loteria Nacional, un segon de la Travessa i un altre segon de la Loteria Nacional del Dia del Pare, entre d'altres.

Així mateix, un encertant de primera categoria (6 encerts) que ha validat el seu bitllet a l'Administració de Loteries número 1 de Pedro Muñoz, Ciudad Real, ha obtingut un premi de 862.762,99 euros.

Combinació guanyadora: 7 49 23 13 40 41.

Complementari: 16. Reintegrament: 3.

JOKER: 9.289.131.