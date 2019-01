Així és com un ou de gallina ha superat el rècord mundial de 'Magrada' a Instagram

La particular fotografia d'un ou de gallina s'ha coronat com la nova imatge amb més "m'agrada" d'Instagram, després de superar els 30 milions i provocar tot un fenomen a internet.



La imatge, publicada el 4 de gener, va vèncer el dia 13 del mateix mes el rècord de la xarxa social, que ostentava fins ara una foto de la model i empresària Kylie Jenner amb 18 milions de "likes", segons mitjans que han seguit dia a dia l'avanç de la seva fama i la seva creixent nombre de comentaris d'usuaris de tot el món.





Precisament, des de la seva creació el perfil buscava aconseguir el màxim històric de la xarxa social i popularitzar aquest ou, que apareix fotografiat sobre un fons blanc."Anem a establir un rècord mundial junts i obtenir la publicació amb més m'agrada d'Instagram", van escriure els responsables en la descripció de la fotografia.Aquest dilluns, la curiosa imatge ja superava els 33 milions de 'M'agrada', acaparant l'atenció mediàtica.La intenció, segons el text de la foto amb les etiquetes #LikeTheEgg (Dóna-li m'agrada a l'ou), #EggSoldiers (Soldats de l'ou) i #EggGang (Quadrilla de l'ou), era "superar el rècord mundial actual de Kylie Jenner (18 milions)! Ho aconseguirem? ".A la imatge, que també s'ha popularitzat a Twitter i altres xarxes socials, estan etiquetades reconegudes celebritats com Jimmy Fallon, Ellen DeGeneres i publicacions mundials com Masable, el Daily Mail o BuzzFeed."Això és una bogeria. Gràcies pel suport i els seus missatges", han publicat els responsables, els qui han promès que "això no pararà aquí i serà només el començament".