La tendra escena d´un gos amb por a les escales mecàniques

La por davant el desconegut, una sensació que segur haureu experimentat en alguna ocasió, és la que va sentir un gos quan va veure davant seu una escala mecànica. En veure l'aparell, l'animal no va poder evitar aturar-se en sec darrere del seu amo i reflectir una cosa tan humana com el que és el fet de sentir por.



Per sort, aquesta vegada va ser l'home qui va esdevenir el millor amic del gos. L'amo no va dubtar ni un segon a agafar en braços a la seva mascota perquè tots dos poguessin separar aquesta barrera que va atemorir l'animal, que ja en els braços del seu amo, es va sentir totalment protegit.





A este perro le daba miedo subir por las escaleras mecánicas, su dueño no dudó en cogerlo en brazos??

Que imagen tan tierna. pic.twitter.com/8dC1EC5XdI — El Límite Del Bien (@ellimitedelbien) January 12, 2019