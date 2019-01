Si sacseges el cap podràs veure la imatge que s'amaga en aquesta il·lusió òptica

L'última il·lusió òptica que s'ha fet popular a les xarxes socials té una peculiaritat que la fa diferent a les altres. En aquesta ets tu el que has de sacsejar el cap per poder veure la imatge que s'amaga rere unes barres verticals negres.



I no ho diem nosaltres. Michelle Dickinson, una enginyera que ha compartit la imatge a Twitter, escrivia: "Només pots veure aquesta il·lusió òptica si sacseges el cap (ho dic de debò)".



Amb gairebé 2.000 retuits i 3.000 'm'agrada' la imatge s'ha fet d'allò més popular a la xarxa social i ha motivat a centenars d'usuaris a escriure les seves respostes.





You can only see this optical illusion if you shake your head (I'm serious) ?? pic.twitter.com/WhtZ1b0r4t — Dr Michelle Dickinson (@medickinson) 10 de gener de 2019

En realitat, com molts han apuntat, no cal sacsejar el cap per veure que s'hi amaga. Hi ha qui apunta que és més fàcil moure el mòbil per veure-ho o el monitor de l'ordinador. I hi ha qui assegura que ni falta li ha fet sacsejar res per descobrir-ho, tan sols ha hagut d'allunyar-se de la imatge o aclucar els ulls.I tu, ja ho has vist?