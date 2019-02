El mapa viral que situa Catalunya a Galícia

Girona és a Lugo, Lloret de Mar està banyat per l'Atlàntic, Cadaqués i Portbou són prop de la frontera amb Astúries, i Barcelona en plena Costa de Morte. Això és el que mostra un mapa penjat en un pub de Santiago de Compostel·la, i que s'ha fet viral des que una internauta de Vigo (Bendita Vesania, @aldaradc29 aTwitter) el compartís en el seu perfil d'Instagram i d'aquí passés a Twitter. El més curiós d'aquest mapa és que s'han invertit els topònims corresponents a Catalunya i Galícia , però la resta del mapa d'Espanya està correctament retolat.



"Quan et compres els mapes en un 'xino' pot passar qualsevol cosa", diu en el seu tuit la tuitera Yoli Vidal (@YoliVidal), resident a Santiago. Explica que el mapa està penjat en un pub de la ciutat compostel·lana, El Medusa, des de fa anys. "La foto la va publicar una companya de Vigo, @BegoBouzas, i jo la vaig compartir", explica la tuitera, que recordahaver rigut molt amb els seus amics quan va veure el mapa per primera vegada. "No te n'adones fins que t'acostes i t'hi fixes. Només està canviat Catalunya i Galícia".





Cuando te compras los mapas en los Chinos, puede pasar cualquier cosa ????????????????? pic.twitter.com/bK4GQQv2uj — YOLI VIDAL (@YoliVidal) 2 de febrero de 2019

El tuit de Yoli Vidal ha format un fil de respostes, pràcticament totes de molt bon humor. Hi ha molts catalans que celebren poder gaudir dels restaurants gallecs sense moure's de Catalunya. I a Galícia, segons aquest mapa, es podrien veure cada 15 dies les evolucions de Messi en directe. "El millor és el bon rotllo que causa el mapa, ningú s'ho ha pres a malament", comenta Yoli Vidal, que no coneix l'origen del mapa, tot i que sospita que podrien haver-lo comprat en alguna botiga xinesa, on, recorda, s'han posat a la venda articles erròniament retolats, com pilotes del Reial Madrid amb l'escut del Barcelona o vestits de Spiderman amb el logotip de Superman.