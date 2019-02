L´increïble error de «Turismo España» que ha revolucionat Twitter

El Miquelet ha viatjat aquest dijous fins a Sevilla gràcies a una divertida confusió dels administradors del compte oficial de Twitter de «Turismo España», l'organisme encarregat de promocionar els principals atractius turístics nacionals per als visitants estrangers.

El compte @spain acostuma a compartir referències a punts molt coneguts pels espanyols com la Sagrada Família o la Alhambra, però també alguns llocs menys coneguts dins i fora de les nostres fronteres. Un tuit publicat a les 11.00 hores d'aquest dijous destacava les animades tardes de Sevilla, en anglès (We love a good Thursday evening in Sevilla. It's just sota lively!). No obstant això, «Turismo España» ha identificat com Sevilla a la ciutat de València amb una imatge protagonitzada pel Miquelet. De fet, ampliant la imatge es poden apreciar les banderes espanyola, europea i la Real Senyera.

Els usuaris de la xarxa social de l'ocellet blau han trigat només uns minuts a detectar l'error de localització i respondre amb sorna al tuit. Entre les respostes més iròniques es troben les que situen en l'Albufera a la Plaça Major de Madrid, una imatge d'una fallera fent proves de tir i un tuit en el qual s'enalteix de Fira d'Abril sevillana acompanyat amb una imatge d'un monument faller en flames. En l'era 3.0, el que estigui lliure de confusió en les xarxes, que tiri la primera pedra.