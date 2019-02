El possible cas de VIH de Nacho Vidal paralitza la indústria porno a Europa

L'actor porno Nacho Vidal de 45 anys, s'ha vist embolicat en una desagradable polèmica després de la publicació en un mitjà digital català que té VIH, el virus de la sida. Un rumor que segons el mateix mitjà, hauria encès l'alerta vermella a la indústria del porno europea fins al punt de provocar la seva paràlisi immediata.



Moltes agències, actors i actrius porno, s'han fet ressò de la notícia i han alertat a les seves xarxes sobre la necessitat d'aturar de rodar escenes de cinema x durant, almenys, dos mesos.





Due to information about a HIV positive actor in Spain, agency Nikki's Models will be stopping all booking for minimum two months. This emergency situation is very unique for all of us. Hope you can understand we put performer safety first! Thank you, Team Nikki's Models.