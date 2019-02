Una programa de televisió deixa un poble segovià sense cap dona

TVE ha anunciat l'enregistrament de l'adaptació del docu-reality 'La semana en la que se fueron las mujeres' ('The Week the Women Went'), emesa per la BBC. L'aposta produïda per Big Bang Media porta per títol '7 días sin ellas'.

El poble segovià Bernuy de Porreros serà l'escenari en el qual es rodarà el primer capítol, que pregunta a l'audiència "Què passaria si durant una setmana totes les dones d'una localitat desapareguessin?".

La localitat té 760 habitants i els vilatans ja s'organitzen per al rodatge. Les dones de Bernuy de Porreros se'n van una setmana de vacances a un hotel-spa prop d'Almeria. Tot això a canvi de 1500 euros que els paguen a les famílies que apareixen al programa.

El programa posa a prova el poble, en el qual les dones desapareixen durant 7 dies, mentre els homes es queden al càrrec de totes les tasques del dia a dia a la petita localitat segoviana.