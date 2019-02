Ets capaç de trobar el mussol en aquesta imatge?

La fotografia d'un mussol camuflat en un arbre s'ha fet viral a les xarxes socials a manera de repte visual. El repte consisteix precisament en intentar localitzar el mussol en el que a simple vista sembla un tronc d'arbre. L'excel·lent capacitat de camuflatge de l'animal és el que podia fer pensar a molts usuaris que era literalment "impossible de trobar".





