Detinguda una menor per conduir a més de 220 km/h

Detinguda una menor per conduir a més de 220 km/h

Agents de la Policia Nacional han detingut una menor d'edat per conduir a més de 220 km/h un vehicle d'alta gamma llogat a nom del seu acompanyant, mentre aquest la gravava, segons ha informat el Ministeri de l'Interior.

Les investigacions es van iniciar arran d'un vídeo rebut en el correu electrònic d'atenció al ciutadà, on van reportar un vídeo que es trobava publicat al perfil d'una xarxa social de la detinguda, que ha estat arrestada com a presumpta autora de dos delictes contra la seguretat viària.

Concretament, es tractava d'una sèrie de publicacions cronològiques que els investigadors van ser monitoritzant i que van permetre identificar el vehicle que conduïa la jove.

El turisme havia estat llogat per l'acompanyant de la detinguda, major d'edat, tot i que el contracte de lloguer del vehicle no permetia la conducció per cap altra persona.

L'home, de 27 anys, va gravar a la menor des de l'inici de l'acció, mentre feia bromes sobre la perillositat d'aquesta, i durant la conducció a més de 220 km/h per la carretera A-5 sentit Badajoz, autovia amb límit de velocitat a 120 km / hi limitacions en les incorporacions a 100 km / h.

Un cop identificades els dos participants del vídeo van ser citats a declarar en dependències policials, acudint l'home però negant-se la menor.

Finalment, la presumpta autora era localitzada, personant-se amb la seva mare en dependències policials i sent arrestada com a presumpte autora de dos delictes contra la seguretat viària en conduir a la velocitat indicada i sense carnet de conduir.