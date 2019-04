La increïble gesta de Jesús Calleja dos dies després de ser operat de risc

Dos dies després d'haver estat operat de la clavícula i de les costelles, el presentador de Cuatro s'ha posat a córrer quinze quilòmetres amb el seu gos.



"Fa gairebé 48 hores estava operant-me de la clavícula i avui corrent, Quina meravella per Déu, visca la vida!" així cridava als quatre vents mentre corria com de bé es trobava després d'haver estat operat. La veritat és que tots els seus seguidors s'han sorprès amb la fortalesa que reflecteix el presentador. Amb aquesta publicació, Calleja feia partícips a tots els seus seguidors de com es trobava i la veritat és que només amb veure el seu rostre podem adonar-nos que una operació no significa malestar per a l'esportista.





El presentador no va dubtar a sortir a córrer el diumenge amb el seu gos Milu: "Han estat 15 quilòmetres amb Milu i estic feliç". Jesús ha confessat que: "Necessito fer això per motivar-me, el dolor és perfectament controlable, és qüestió d'actitud, que no us derrotin mai els problemes, usar-los com en les arts marcials, utilitzar aquesta energia negativa i tornar el cop, així sereu més forts "Amb aquest consell per a totes les persones que estiguin passant no només per moments dolents pel que fa a salut, sinó problemes persones en general, saludava a tots els seus seguidors de la seva tornada més esperada després de l'accident que va patir fa uns dies.