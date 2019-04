Cinc trucs perquè la roba surti més neta de la rentadora

No hi ha cap dubte que es tracta d'un dels nostres grans aliats a la llar. La rentadora és un d'aquests preuats electrodomèstics que ens fa la vida més fàcil i ens estalvia temps i esforç. No obstant això, moltes vegades l'atenció que li brindem a la rentadora no es correspon amb la feina que exerceix.

A més, no tothom és capaç d'esprémer les funcionalitats d'aquesta màquina com cal i s'acaba per fer servir tan sols un o dos programes independentment del resultat que busquem. Per ajudar a la nostra amiga a deixar la roba perfecta us proposem cinc pautes per treure tot el partit a la rentadora.



Conèixer la rentadora

Un punt transcendental és el de conèixer amb el que estem treballant. Encara que sembli cosa del passat, és molt important recórrer al manual d'instruccions per entendre el funcionament de la rentadora. Comprendre per a què serveix cada programa ens permetrà explotar al màxim totes les capacitats que ens ofereixi.



Neteja la rentadora un cop al mes

Normalment se sol aconsellar netejar la rentadora un cop al mes, incloent-hi els compartiments del detergent i el suavitzant. També caldria netejar la porta i les peces de goma amb algun producte no abrasiu. Sol ser recomanable deixar córrer un cicle amb el bombo buit, sense roba en el seu interior i amb aigua calenta. I és que, la rentadora també necessita uns pocs cures perquè funcioni de forma correcta i durant molt de temps.



Revisa les possibles fuites d'aigua

Si observes un comportament estrany de la teva rentadora o si veus que ha deixat de rentar tan bé com ho feia abans, revisa que no tingui cap fuita d'aigua. Normalment solen ser evidents perquè deixen el sòl entollat, però en altres ocasions la fugida pot ser menor i passar desapercebuda. Per això, és bo revisar les mànegues. Si trobem un error senzill de solucionar, com un mal ajust, podem arreglar nosaltres. Si per contra percebem alguna cosa més complex, no desestimis trucar a un tècnic.



No recarreguis massa la rentadora

Per aconseguir que els resultats siguin excel·lents, és beneficiós no carregar la rentadora en excés. Si introduïm massa roba contribuirem a que el tambor no tingui un balanç adequat i pot ser que no funcioni al cent per cent. Si omplim la màquina amb peces petites, pot també perjudicar el balanç, pel que és positiu barrejar la mida de la roba, introduint, per exemple, alguna tovallola. El mateix passa si només rentem una manta enorme o un edredó.

Deixa la porta oberta

És important que després d'utilitzar la rentadora deixem la porta del tambor oberta, per facilitar així que s'assequi per dins. Així, evitarem que s'acumuli la humitat, que sempre facilita l'aparició de bacteris. D'aquesta manera ajudarem a acabar amb la mala olor que deixen algunes rentadores.