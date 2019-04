El moment en què un gos salva un cadell d'un atropellament imminent

Fins on pot arribar la bondat dels animals? I molt més important... Fins on arriben els impulsos heroics i increïbles que han demostrat tenir en moltes ocasions? En aquest cas, la història la protagonitza un gos, de mida mitjana i de raça Border Collie, que no dubta ni un sol segon en salvar d'un atropellament a un altre can més petit i va a per ell sense pensar en la seva pròpia integritat.





Border collie salva a cachorrito de ser atropellado por un auto en #Canadá pic.twitter.com/EIA6vZWx86 — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 13 de abril de 2019

Les imatges van ser gravades per una càmera de vigilància d'un pàrquing a Gaspé, Canadà, i es pot observar com la propietària, pujada a un cotxe de color blau,i tot seguit apareix l'heroi de quatre potes, agafa al petit del coll i l'allunya del perill. Quan la propietària s'adona del que ha passat no dubta en tornar i abraçar enèrgicament als seus gossos.El succés va tenir lloc el passat 4 d'abril i, després de la publicació del vídeo,. Cada dia és més evident que els animals són tan bons i innocents que mereixen ser reconeguts públicament.