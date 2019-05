Una tortuga deixa els seus ous en una pista d'aterratge on abans hi havia una platja

Al llarg de la història, la mà de l'home ha fet des de construccions meravelloses que creen un sentiment de pena mundial si els passa alguna cosa, fins a la destrucció absoluta de zones naturals impossibles de tornar a recuperar. Avanç o retrocés? Selecció natural o afany per no deixar de crear coses noves on ja n'existia alguna altra? Aquestes són algunes de les preguntes que sorgeixen en veure una nova fotografia que s'ha fet viral en la qual s'observa com una tortuga verda, espècie en perill d'extinció, deixa els seus ous en una pista d'aterratge on abans hi havia una platja.



Aquest succés ha tingut lloc a l'illa Maafaru de Maldives, país d'Àsia del Sud, i ha donat la volta al món per tot el que significa. A la imatge es pot veure amb total claredat com la tortuga fresa -així és com s'anomena el procés de deixar els seus ous- a la pista d'aterratge, zona on abans hi havia aigua i en la qual presumiblement es creu que va néixer, ja que aquesta espècie deixa als seus ous en el mateix lloc del seu naixement.





Segons informa 'The Edition', l'illa de Maafaru té una llarga història de ser un. Un treballador del Consell de l'Illa va assegurar que "tot i la construcció de la pista, la freqüència amb què les tortugues visiten l'illa per niar no ha disminuït".L'exemplar de tortuga verda es troba a lade la Unió Internacional per a la Conversa de la Natura (UICN). I segons recullen a la seva pàgina web, les amenaces humanes més perjudicials per a les tortugues verdes, entre moltes altres, són les c, així com la degradació de l'hàbitat a causa de la construcció d'edificis, protecció i restauració de platges i l'extracció de sorra.Els animals en perill d'extinció augmenten exponencialment i sense anar més lluny, el passat 13 d'abril va moriren un zoo de Suzhou, a l'est de la Xina. Les xifres desanimen a qualsevol que pari a pensar com ha canviat el món en pocs anys. Segons tem la UICN, causa de l'ús massiu de pesticides en l'agricultura, els insectes pol·linitzadors podrien començar a disminuir i posa com a exemple el cas d'Alemanya, on