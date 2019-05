Qui és l'Araceli i per què s'ha tornat viral?

Si has entrat a Twitter aquest matí potser t'haurà sorprès comprovar que entre els hashtags més usats a tot Espanya hi figurava el nom d'Araceli. No és un personatge nou de «Juego de Tronos» que hagi entrat a la història provocant un brutal gir de guió, ni ha publicat una opinió molt controvertida sobre el Procés. Araceli és simplement una usuària de Twitter. A què deu la seva sobtada fama, llavors?



Doncs a que l'Araceli s'ha dedicat durant la seva vida virtual a anar bloquejant usuaris de Twitter amb els quals no compartia les seves idees, sense haver tingut mai una interacció amb ells. L'espurna saltava aquest dilluns, quan algú s'adonava que una senyora que no coneixia de res i que mai havia vist al seu timeline el tenia bloquejat, ho anunciava als seus seguidors i, per a sorpresa de tots, resulta que mig Twitter s'adonava alhora que Araceli, per alguna raó i en algun moment, també els havia bloquejat.



Va arribar llavors, evidentment, l'onada de mems i bromes:





Hilo de afectados por los blocks de Araceli, tuitera desconocida. https://t.co/F0GDlhIR4a — Mayo (@nosinmayonesa) 5 de maig de 2019

Os pido apoyo y os pido un poco de respeto porque desde que Araceli me bloqueó no lo estoy pasando bien. pic.twitter.com/oDpDr54ym8 — TodoJingles (@TodoJingles) 6 de maig de 2019

Escuchas eso Araceli? Es el silencio... pic.twitter.com/UC2soRfGt0 — Campanilla Nose Nose (@CampanillaNose) 6 de maig de 2019

Qué ganas de escribir un personaje para Paquita Salas que se llame Araceli Centimín. — Javier Calvo (@javviercalvo) 6 de maig de 2019

??ÚLTIMA HORA: Mark Zuckerberg anuncia que creará una nueva red social sólo para Araceli. — Craich (@ACraich) 6 de maig de 2019