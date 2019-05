Un cambrer guanya el judici i es queda amb els 4.200 euros trobats en una jaqueta oblidada per un client

El cambrer d'un restaurant murcià que es va trobar una jaqueta amb 4.200 euros que uns comensals s'havien deixat allà ha guanyat el judici que va plantejar contra l'Estat i ha aconseguit que els jutges li donin la raó i declarin el seu dret a quedar-se amb aquesta suma.

Una sentència dictada per l'Audiència Provincial de Múrcia ha rebutjat el recurs que l'Advocacia de l'Estat va presentar contra la Resolució d'1 Jutjat de Primera Instància de la ciutat que va estimar la reclamació plantejada per l'advocat Jesús Martínez Moreno i que va condemnar a l'Estat a lliurar a els 4.200 euros al demandant.

Al su recurs, l'advocat de l'Estat va exposar que, en tot cas, el beneficiat per aquests diners havia de ser el propietari de l'establiment, i no l'empleat, a més d'exposar que s'havia d'ordenar a l'alcalde de la població on es va fer la troballa a anunciar-ho en dos diumenges consecutius, perquè arribés al coneixement dels possibles perjudicats.

Per a l'Audiència Provincial, el demandant estava legitimat per reclamar a els diners, ja que va ser ell qui va recollir la jaqueta, que contenia en una de les butxaques aquests diners.

La sentència recull que passats dos anys sense aparèixer l'amo dels diners ni d'acreditar-se la procedència il·lícita dels mateixos, el peticionari té dret a incorporar-los al seu patrimoni.