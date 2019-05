La celebrada reflexió del ramader "youtuber" sobre l'hotel rural que va obligar a clausurar un galliner pel soroll

La guerra empresa pel propietari d'un hotel rural de Cangas de Onís ha aconseguit que un jutge asturià decreti el tancament d'un galliner perquè l'escataineig de les gallines superava els decibels permesos per la normativa. Una decisió polèmica que ha trobat una rèplica que s'ha viralitzat per part de Nel Cañedo, un ramader i "youtuber". Fa uns dies va compartir en els seus canals en xarxes socials un celebrat vídeo on reflexiona sobre aquesta notícia i critica l'actitud dels que van presentar la denuncia..

Cañedo acaba reflexiona sober el fet dels urbanites que passen el cap de setmana al camp: "En contraposició amb l'urbà, té unes característiques determinades: els galls canten, les vaques caguen i els tractors fan soroll", diu indignat. "Quan vas a Madrid o a Gijón, se t'acudiria reclamar a l'amo de l'hotel pel soroll dels cotxes del carrer o perquè passen els camions de les escombraries?" I conclou amb crítiques al jutge que va acceptar a tràmit la denúncia per la seva falta de sentit comú, i amb una apel·lació directa al propietari de l'hotel: "Inverteix i posa finestres com déu mana!"