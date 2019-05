La disculpa de Mercadona per l'hummus que va vendre a una clienta

En un món de virals, la nova estrella a les xarxes socials ha estat un hummus del Mercadona. Una clienta va comprar-lo i, en compartir-lo a les xarxes socials, s'ha popularitzat fins a superar els 5.500 retuits i els 14.000 m'agrada.





Acabo de comprar hummus de lentejas en @Mercadona y cuando lo he abierto en casa me he dado cuenta de que no tiene tapa, y no solo eso sino que la fecha esta imprimida en el propio hummus. ? pic.twitter.com/Fi6Cc9cNVu — miriamslowly (@miriamslwly) 3 de maig de 2019

Hola Miriam, te pedimos disculpas por lo sucedido. Vamos a pasar nota al proveedor para que no vuelva a suceder. No obstante, si nos indicas en que tienda lo compraste pasamos nota para que puedas realizar el cambio o la devolución del producto. — Mercadona (@Mercadona) 5 de maig de 2019

"Acabo de comprar hummus de llenties al Mercadona i quan l'he obert a casa m'he adonat que no té tapa, i no només això sinó que la data està impresa al propi hummus». Davant d'aquest missatge, l'empresa ha respost des del seu compte oficial a la clienta per demanar-li disculpes.