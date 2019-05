El plor d'una «influencer» a la qual van tancar l'Instagram: "No vull treballar"

Els temps han canviat. Abans els nens volien ser futbolistes, metges o astronautes. Des de 2016, prefereixen ser 'YouTubers' o 'influencers', segons enquestes realitzades per Adecco. I és que les xarxes socials són un model de vida, del qual cada vegada més, depenen milers de joves.

És el cas de la Jessy Taylor, una jove nord-americana de 21 anys, que confiava que la seva vida com influencer a les xarxes socials duraria molt, però no comptava amb que Instagram li cancel·laria el perfil que tenia 113.000 seguidors.

Originària de Tampa, a Florida, basava la seva vida en el compte que va ser esborrat després de ser reportada com spam "per alguns trolls". Per això va publicar un vídeo a YouTube per plorar davant la seva desgràcia, i que s'ha convertit en viral, on acusa els qui la van reportar com a spam d'haver "arruïnat la seva vida", ja que tem acabar com una "prostituta vagabunda" sense el seu compte d'Instagram.

La jove afegeix que no vol tornar a treballar, davant la multitud d'usuaris que s'han indignat davant la reacció de la jove i li recriminen de no haver treballat en la vida i l'animen que "ara és una bona oportunitat perquè trobis una feina de veritat".