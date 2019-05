Dues cries d'elefants van haver de ser rescatades d'un pou situat a la zona propera de la selva de Sri Lanka després d'haver-hi caigut. Els animals van estar fins a tres hores en aquell forat on pràcticament no es podien ni moure. Finalment, les cries van ser rescatades per un grup de persones que, amb l'ajuda d'una retroexacavadora, van fer una mena de rampa gràcies a la qual van poder sortir els elefants pel seu propi peu.