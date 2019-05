Estepona estrena el tobogan més llarg d'Europa

Lesions, contusions i erosions han estat algunes de les conseqüències que han patit els primers usuaris del tobogan urbà més gran d'Europa que s'acaba d'estrenar a la localitat malagenya d'Estepona.



La instal·lació, publicitada com el tobogan urbà més gran d'Europa, té una longitud de 38 metres i permet salvar el desnivell entre dos carrers amb un pendent que supera en alguns trams els 34 graus d'inclinació. Tot i aquest acusat grau, el consistori diu que el poden fer servir "persones de totes les edats" i no l'ofereix com un divertiment per adults si no com un mecanisme de mobilitat urbana, ja que segons la web municipal es podrà fer servir "en els desplaçaments quotidians" .



Tot i les bones intencions, no ha tingut el resultat esperat. La posada en servei del tobogan urbà més gran d'Espanya a Estepona ha provocat lesions a diverses de les persones que l'han utilitzat el primer dia.





L'Ajuntament tanca el tobogan

El tobogan es va posar en servei ahir a la tarda i les lesions d'algunes de les persones que l'han provat circulen ja per les xarxes socials.L'Ajuntament d'Estepona no es planteja per ara tancar el tobogan malgrat les espectaculars imatges que es poden contemplar d'usuaris que ja ho han provat.El Consistori afirma que el tobogan està certificat i verificat en seguretat, i que hi ha indicacions de com s'ha d'usar adequadament perquè no comporti cap inconvenient de cops.No ha durat 24 hores. Després de fer-se viral a les xarxes socials, el consistori ha enviat una nota explicant que tanquen el tobogan fins a que es realitzin noves proves de seguretat.