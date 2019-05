L'entrada a meta més viral de l'atletisme mundial

Infinite Tucker es va penjar la medalla d'or a la prova dels 400 metres tanques dels Campionats d'Atletisme de la Conferència Sud-est dels Estats Units que es va disputar aquest cap de setmana.



La dada no passaria d'anecdòtica si no fos per la peculiar manera en la que aquest atleta es va fer amb la primera posició. El corredor, de 24 anys, no va dubtar en tirar-se de cap sobre la línia de meta per no veure's superat pel seu company d'equip.



«Vaig tancar els ulls sobre de l'últim obstacle, i quan els vaig obrir vaig veure a la meva mare i vaig saltar per donar-li una abraçada», va dir Tucker a l'ESPN després de la cursa.