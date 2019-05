Quatre infermers lloguen un avió privat per fer dues oposicions en un dia

Mai vam creure que faríem això. És una inversió. Tant de bo tinguem la sort d'aconseguir la plaça després de tant esforç ", explica Mercedes Gómez. Tres infermeres i un infermer d'Ourense es van presentar aquest dissabte a l'oposició a Madrid i a la tarda es van examinar en la del Sergas, la prova va començar a les 15.30 hores al recinte firal de Silleda (Pontevedra).

La jornada d'aquests professionals d'Ourense va ser contra rellotge, maratoniana i sense respir. Esprémer el seu escàs marge de temps per poder estar en dues oposicions en una mateixa jornada. Van llogar un avió privat per a quatre passatgers, més tripulació, el preu de lqual prefereixen no revelar. "És una inversió", repeteix Mercedes. "Al final es tracta de decidir: o marxes de vacances o apostes per això".

El grup d'infermers d'Ourense anhela una plaça després de molts anys treballant amb "contractes precaris" i en situació d'interinitat. Mercedes té 47 anys i atresora 18 d'experiència. Treballa en l'actualitat en l'especialitat medicoquirúrgica. És interina i busca l'estabilitat de la plaça, la meta per la qual el grup d'ourensans fa tot el que està a les mans, sense reparar en despeses. "No és agradable, amb gairebé 50 anys, arriscar-se a perdre la interinitat i a estar avui aquí i demà allà".

"Vam decidir embarcar-nos perquè després de tants anys treballats val la pena intentar-ho. A Galícia hi ha una escassetat d'oferta de places, 830, mentre que a Madrid són gairebé 5.000 [amb un total de 8.738 i 30.000 aspirants inscrits, respectivament]. Amb el temps treballat que tenim i el que hem estudiat tenim opcions. Vam veure que era possible i factible, així que vam decidir embarcar-nos ", explica.

Una marató amb el temps just

D'entre totes les comunitats espanyoles, només a Galícia i la Rioja es van celebrar a la tarda exàmens d'oposició per a infermers. Però van tenir un dia intens. Així ho relatava Mercedes ja en les hores prèvies: "Sobre les 7.30 del matí agafarem un taxi per poder estar en el lloc de l'examen, perquè aquest diumenge hi ha una cursa de la dona per Madrid i vam decidir prevenir i sortir amb temps.

La crida és a les 9.30 i calculem que a les 10.30 estarem començant l'examen. Són dues hores però hem d'acabar en 90 minuts. Cap a les 12.30 agafarem un taxi que ens porti a la terminal executiva perquè el vol surt a les 13 hores. L'arribada prevista a Santiago és a les 14 hores. Allà ens estarà esperant la meva germana per portar-nos a Silleda. Tenim de marge fins a les 15.30 hores, que és quan comença la crida, i de nou a fer un altre examen ". I ho van aconseguir.

Van córrer, metafòricament, una marató amb el temps just, i van posar el seu cervell a prova. "Estem molt esgotats, no només perquè han estat moltes hores d'estudi des de l'estiu de 2016, sinó també per l'estrès, les incògnites i l'ansietat. Esperem que si la de Madrid ens surt bé ens animi a arribar contents a Silleda", explicaven abans de la gesta. No és la seva primera experiència examinant-se. "Portem moltes OPEs a l'esquena, amb aprovats però en les que et quedes sempre fora", afirma.

Només l'any passat, Mercedes es va presentar a oposicions d'infermeria a Andalusia, Euskadi, Múrcia, Aragó, Castella-la Manxa i València. Mercedes té fills, com altres companys de viatge. Conciliar és molt difícil. "Tinc la sort del suport familiar perquè durant 3 anys he viscut per treballar i estudiar". Els quatre professionals d'infermeria d'Ourense desitgen que el sacrifici d'esforç, temps i diners es vegi recompensat avui.