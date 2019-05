Ja se sap en quin idioma està escrit el «text més misteriós del món»

Un acadèmic de la Universitat de Bristol ha aconseguit finalment desxifrar el codi del "text més misteriós del món", el manuscrit Voynich, un repte per a lingüistes i criptògrafs.

Aquest enigmàtic text anònim del segle XV ha desconcertat historiadors i criptògrafs des del seu descobriment al segle XIX. La successió de fracassos en la seva traducció s'havia convertit al manuscrit en el Sant Grial de la criptografia històrica.

Encara que el propòsit i el significat del manuscrit havien eludit els acadèmics durant més d'un segle, Gerard Cheshire, investigador associat, va necessitar dues setmanes, utilitzant una combinació de pensament lateral i enginy, per identificar el llenguatge i el sistema de redacció del famós document inescrutable, informa la Universitat de Bristol.

En el seu article revisat per persones expertes, 'El llenguatge i el sistema d'escriptura de MS408 (explicat per Voynich)', publicat a la revista Romance Studies, Cheshire descriu com va desxifrar amb èxit el còdex del manuscrit i, al mateix temps, va revelar l'únic exemple conegut de llengua proto-romanç.

"Vaig experimentar una sèrie de moments 'eureka' mentre desxifrava el codi, seguit d'una sensació d'incredulitat i emoció quan em vaig adonar de la magnitud de l'assoliment, tant en termes de la seva importància lingüística com de les revelacions sobre l'origen i el contingut del manuscrit.

"El que revela és encara més sorprenent que els mites i les fantasies que ha generat. Per exemple, el manuscrit va ser compilat per monges dominiques com una font de referència per Maria de Castella, reina d'Aragó, tia àvia de Catalina d'Aragó.

"Tampoc és exagerat dir que aquest treball representa un dels desenvolupaments més importants fins a la data en la lingüística romanç. El manuscrit està escrit en proto-romanç, ancestral de les llengües romàniques d'avui dia com portuguès, espanyol, francès, italià, romanès, català i gallec. l'idioma era utilitzat a la Mediterrània durant el període medieval, però poques vegades estava escrit en documents oficials o importants perquè el llatí era l'idioma de la reialesa, l'església i el govern. Com a resultat, el proto -romance es va perdre del registre, fins ara."

Cheshire explica en termes lingüístics el que fa que el manuscrit sigui tan inusual: "Utilitza un llenguatge extint. El seu alfabet és una combinació de símbols desconeguts i més familiars. No inclou signes de puntuació dedicats, tot i que algunes lletres tenen variants de símbols per indicar puntuació o accents fonètics. Totes les lletres estan en minúscules i hi ha sense dobles consonants. inclou diftongs, trivalents, cuadrifongos i fins i tot quintifongos per l'abreviatura de components fonètics. També inclou algunes paraules i abreviatures en llatí ".

El següent pas és utilitzar aquest coneixement per traduir tot el manuscrit i compilar un lèxic, que Cheshire reconeix que portarà temps i finançament, ja que consta de més de 200 pàgines. "Ara que el llenguatge i el sistema d'escriptura han estat explicats, les pàgines del manuscrit han estat obertes perquè els acadèmics puguin explorar i revelar, per primera vegada, el seu veritable contingut lingüístic i informatiu".