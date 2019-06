VÍDEO | El rescat en helicòpter més marejant de la història

Una dona de 74 anys va resultar ferida al pic Piestewa, a les muntanyes Phoenix, a Arizona, i va haver de ser rescatada. Els bombers van trobar l'excursionista i, a causa de l'estat en què es trobava, van decidir traslladar-la en helicòpter. Fins aquest moment, tot semblava sota control.



No obstant això, a l'hora de realitzar l'operació tot es va complicar. L'aeronau es va col·locar en el lloc on es trobava la dona i va baixar una llitera amb un cable. Un cop van col·locar la ferida a la llitera, va començar l'ascens. Però, res més alçar-la de terra, la situació es va tornar surrealista.





Quan l'aparell va començar a recollir cable, la llitera va començar a pujar al mateix temps que girava sobre si mateixa. Els girs, aviat van prendre velocitat i la dona va estar donant voltes durant uns moments que es van fer eterns. Els bombers no aconseguien que la llitera deixés de donar voltes de manera brusca. No obstant això, per fortuna va acabar en un ensurt i no es va haver de lamentar cap desgràcia.Els responsables van assenyalar més tard que els fets van ser provocats per una turbulència creada per l'aire que genera el rotor de l'helicòpter.