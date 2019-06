Es grava conduint una moto amb els peus i mor en un accident hores després

El youtuber rus Artiom Boldyrev, més conegut com 'Bolt', tot un influencer en el món del motociclisme, ha mort als 33 anys d'edat a causa d'un accident de circulació.



L'home, que tenia un canal de Youtube amb uns 290.000 seguidors, s'havia convertit en una estrella d'Internet en aquest sector gràcies a les seves anàlisis i les seves aventures damunt de dues rodes. No obstant això, la seva vida es va interrompre de forma abrupta, poques hores després de gravar un arriscat vídeo.



Encara que no va arribar a publicar-lo a les xarxes socials (el va passar a un amic), en les imatges es pot veure com es grava mentre pilota la moto amb els peus, a 100 km / h i de forma temerària. Hores més tard, 'Bolt' moria en un accident de trànsit després de xocar contra un cotxe.