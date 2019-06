Un aturat torna a treballar gràcies a la campanya viral del seu fill

Jordi Pascual és un home de 59 anys que, després de nou anys a l'atur, ha trobat feina gràcies a la campanya a internet, «Contrata a mi padre» que va posar en marxa el seu fill l'abril passat.

El fill de Jordi Pascual va publicar un vídeo que ràpidament es va fer viral on mostrava com, malgrat la seva formació -tres llicenciatures- i una extensa trajectòria en el món empresarial seu pare no aconseguia trobar feina a causa de la seva edat.

El fill de Pascual s'ha encarregat al llarg d'aquests dos mesos de planificar les més de 30 entrevistes que ha realitzat, de les quals la meitat es van concretar en una oferta de treball ferma. Finalment, l'home ha aconseguit reincoporar-se al món laboral com a director financer d'una petita empresa.

Gràcies a l'èxit d'aquesta iniciativa, Jordi Pascual fill no descarta posar en marxa una plataforma per a aquelles persones que es trobin en la mateixa situació en la que s'estava seu pare.