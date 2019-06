"Som d'Hisenda i hem vingut a embargar teu casament". Aquestes són les paraules que va esoltar una núvia en ple banquet i es va trobar amb dos inspectors d'Hisenda.

Ella i la seva parella celebraven el seu enllaç el passat 1 de juny a Badajoz i en aquest primer moment es van pensar que els agents volien comprovar si havien fet pagaments en negre o es investigar els regals.

Però el seu objectiu no era aquest, sinó demanar als nuvis que el pagament a l'empresa de càtering es fes directament a Hisenda perquè l'empresa havia de diners al fisc. La interrupció va provocar un caos en el dia més important de les seves vides i es van quedar sense tallar el pastís no brindar per la seva felicitat eterna.

La parella va tractar de recuperar la normalitat i seguir celebrant la seva festa com si res hagués passat, però segons informa el diari Hoy, la Guàrdia Civil es va presentar en ple ball per demanar-los una declaració.

Ara han contractat un advocat i van a presentar una reclamació a l'Agència Tributària per demanar danys morals.