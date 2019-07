Pluja de desenes de milers de dòlars en una autopista

Qui no ha pensat mai que un dia plourien bitllets del cel. El somni es va fer realitat per a desenes de conductors que circulaven per una autopista americana prop d'Atlanta. La porta d'un camió blindat es va obrir i van sortir volant uns 175.000 dòlars. Molts conductors es van aturar per recollir el botí. De fet, quan la policia va arribar només va poder recuperar uns pocs centenars de dòlars. Ara està revisant les imatges que circulen per les xarxes socials per identificar els conductors que es van quedar diners, una conducta que, alerten les autoritats, és un delicte.