Vídeo: La medusa gegant del Regne Unit que és tan gran com una persona

La bióloga Lizzie Daly va localitzar fa uns dies una medusa de grans dimensions a la costa de Cornualla, al Regne Unit. Segons un apunt que va fer a Twitter, la medusa era tan gran com ella mateixa. Les imatges que va prendre el fotògraf Dan Abbott s'han viralitzat a les xarxes socials. No obstant, hgi ha experts que asseguren que la perspectiva que ofereixen, amb la medusa en primer pla i la biòloga a una distància indeterminada, no permeten determinar la mida exacta de l'espècie.

Abbott i Daly es van submergir per una campanya de recaptació de fons per a la Marine Conservation Society del Regne Unit creada per Daly, amb la intenció de documentar diverses espècies marines fora de la costa.

Aquest tipus de meduses, conegudes com mesdues de canó o de barril, mengen peixos, petits crustacis i zooplàncton, i viuen tant a la costa del Regne Unit com a la Mediterrània.