Guàrdia Civil i traficant. La doble vida de l'agent de 'Control de fronteras' a Discovery Max

"Control de fronteras" és un programa de televisió de Discovery Max, que en la seva versió espanyola, mostrava l'activitat d'agents de policia i guàrdia civil en les duanes dels punts fronterers. Un dels habituals del programa era Fran, un guàrdia civil que portava una doble vida. A la televisió el veiem com un estricte agent que feia complir la llei en controls de droga i estrangeria. Quan les càmeres desapareixien, sorgia el delinqüent col·laborador d'una banda de narcos.

Segons ha avançat El Mundo, aprofitava de la seva feina per deixar passar maletes amb droga procedent de Sudamèrica. Aquesta mateixa setmana, ha estat arrestat com a membre d'una banda colombiana que ha facilitat l'entrada de més de 200 quilos de cocaïna a través de l'aeroport de Madrid-Barajas.

El mateix mitjà revela que la relació amb aquesta banda hauria començat després de separar-se de la seva dona, quan va iniciar una relació amb una dona colombiana. Hauria estat ella qui l'hauria posat en contacte amb els traficants, que li van fer una oferta que multiplicaria els seus ingressos però l'acabaria portant a la presó.

I és que tot i ser un agent de l'autoritat amb un salari que no arribava als 2.000 euros, Fran no amagava que portava un tren de vida elevat: portava els fills a escoles privades, vestia roba cara i va arribar a obrir un negoci en una zona molt cara de Madrid.



Com entrava la droga

El modus operandi de la banda era força simple: Enviaven maletes a Madrid a nom de passatgers que no havien ni pujat a l'avió. A Barajas, Fran les recollia sense cap problema, ja que era el cap de torn al servei fiscal de l'aeroport. Després, les lliurava a un tercer, a qui acompanyava pels diferents arcs de seguretat de l'aeroport perquè no tingués problemes. Però algú va acabar parlant amb la DEA, l'Administració per al Control de Drogues dels EUA. Aquesta va alertar les autoritats espanyoles, que han acabat detenint el mediàtic agent.