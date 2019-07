Ikea eliminarà els llapissos de les seves botigues

Desenes de milers de persones passen cada pels centres comercials d'Ikea. No és estrany, que molts d'ells en surtin amb un dels mini-llapissos que les botigues de la marca sueca posen a disposició dels seus clients perquè puguin anotar models de mobles i les seves mides.

Ara, la multinacional ha decidit eliminar-los, entre altres motius perquè se'n roben molts, i també perquè molts clients han canviat d'hàbits.

Des de la companyia asseguren que treballen per adaptar-se a les necessitats dels nostres clients. "Fa uns mesos, vam realitzar una enquesta per conèixer si havien canviat els hàbits de consum a les nostres botigues i vam detectar que més del 60% dels nostres clients no feien ús del nostre icònic llapis", apunten.