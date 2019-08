La joguina que Disney ha retirat del mercat per ser «un perill d'asfíxia per als nens»

La pel·lícula "Toy Story" té un missatge molt clar: tots hem estat feliços a la infància al costat d'una joguina inoblidable amb la qual hem gaudit de grans moments. La quarta entrega de la franquícia de Disney, que ha conquistat el cor de la crítica i dels nens (i fins i tot els grans) ha presentat nous i entranyables personatges que han fet les delícies dels espectadors. Com ja ha passat en altres lliuraments, aquestes joguines han fet el salt de la gran pantalla a les botigues per arribar a les mans dels més petits de la casa. No obstant això, una de les novetats que han llançat al mercat ha hagut de ser retirada de les botigues per resultar perillosa per als nens.

Es tracta de "Forky", l'entranyable forquilla que Bonnie, la nena de la pel·lícula que ara té a Woody, Buzz i companyia, ha portat al conegut grup de joguines. La Comissió de Seguretat de Productes de Consum dels Estats Units ha expressat a través del seu portal digital la seva preocupació per aquesta joguina pel fet que pot suposar un risc per als nens. "Els ulls de plàstic" en la joguina es poden desprendre, el que representa un perill d'asfíxia per als nens petits", ha expressat aquest organisme en el seu comunicat. Disney ha optat, de manera voluntària, per la retirada d'aquesta joguina per prevenir de possibles danys als petits. Segons la Comissió de Seguretat de Productes de Consum, prop de 80.000 usuaris han adquirit aquest producte.