Un professor recupera una ampolla que va llançar al mar fa 47 anys per a un experiment

Un professor de ciències retirat de Long Island (Nova York, els Estats Units) anomenat William Kiriazis ha recuperat una nota que va llançar al mar en una ampolla fa 47 anys després que una dona que passejava per la Badia de Bellport, situada en la mateixa illa, la trobés. La nota, amb data de l'1 de desembre de 1972, avisava que era un experiment realitzat pels alumnes de secundària de l'escola 'William Floyd High School' (Nova York) i demanava ser retornada.



Aquesta ampolla va ser una de les dues que Kiriazis i els seus alumnes no van aconseguir recuperar durant un treball de ciències amb el qual tractaven de "dissenyar un mapa" dels corrents marins de Long Island. "Estic en xoc, vam perdre aquesta ampolla fa ja 47 anys i no vaig pensar que la trobaríem", ha comentat el docent retirat.





La dona que va trobar l'ampolla, Susan Hennes,"Quan vaig llegir el missatge vaig pensar que era sorprenent i vaig decidir buscar als seus autors per la curiositat que em va produir", ha explicat Susan en declaracions per al canal estatunidenc ABC.Dos antics estudiants de l'escola en la qual Kiriazis impartia classe s'han posat en contacte amb ell després de conèixer la notícia. "Vaig ser el seu professor fa més de 40 anys i encara" ha comentat Kiriazis, que ha assenyalat com la troballa serà un incentiu per als actuals alumnes de l'escola.