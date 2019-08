El tendre gest d'un avi cap a la seva néta a l'hospital

L'avi d'Ayla Winter, una jove londinenca, va acudir a visitar a la seva néta després d'una operació i, per a "fer-li sentir millor", va decidir pintar-li ell mateix les ungles de les mans tal com "porta fent durant 30 anys" amb la seva dona. Així ho ha explicat en un vídeo compartit dijous passat per la pròpia jove en el qual assenyala que el seu avi és "l'amor de la seva vida".





my grandparents came to look after me after my surgery and my grandad told me he wanted to make me feel better, he told me he's been painting my nan's nails for 30 years and that he wanted to paint mine and I needed to share this. "How many coats do you have on?"???? pic.twitter.com/P0VJjZsHzn