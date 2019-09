VÍDEO | Un jove atrapa al vol un mòbil en una atracció de Port Aventura

Un jove esportista neozelandès s'ha convertit en tota una icona a les xarxes socials després d'agafar al vol un mòbil a la popular atracció Shambala de Port Aventura. El vídeo, penjat a Youtube, s'ha fet molt viral i ja acumula més d'un milió i mig de visualitzacions.

Samuel Kempf, jugador professional de Faustball, va pujar a l'atracció al costat d'una noia i després de diverses pujades i baixades va veure un objecte volador que s'aproximava. Amb molta habilitat va aconseguir caçar-lo al vol. Com s'aprecia a les imatges, el veu venir i es preparar per la seva recepció, que acaba sent perfecta. Un cop el té a les mans, el jove ho celebra efusivament.

El mòbil era un iPhoneXS, que un altre usuari de l'atracció havia perdut uns vagons més endavant. Al finalitzar el viatge, Kempf va tornar el mòbil al seu propietari i aquest li va agrair regalant-li el vídeo que s'ha acabat fent viral.