VÍDEO | La violent 'novatada' que ha costat l'expulsió a dos alumnes universitaris

La Universitat Complutense de Madrid (UCM) ha informat que dos estudiants han estat expulsats durant 15 dies del col·legi major on resideixen i que se'ls ha obert un expedient per participar en una 'novatada' que va ser gravada en vídeo i s'ha fet viral.



Al vídeo s'aprecia com un estudiant li clava un fort cop de puny a una alumna a l'interior d'una sala davant la mirada d'altres estudiants, en el que sembla ser un ritu iniciàtic a què se sotmet als nous residents que s'incorporen al col·legi major en l'inici de curs.





Cómo que una novatada, pero QUÉ COJONES!!!!!?? pic.twitter.com/xVTM2KmaMu — Liz (@LizSherman__) September 12, 2019

Segons fonts de la UCM, els expulsats són l'estudiant que dóna el cop i l'alumna que rep el cop de puny, mentre altres residents els gravaven en un vídeo que, segons publiquen diversos mitjans de comunicació, hauria estat gravat en el col·legi major Diego de Covarrubias , dependent de la Complutense.La sanció es coneix després que l'Ajuntament de Madrid, la Universitat i la Policia Municipal presentessin ahir la campanya "Digues no a les novatades", que pretén frenar aquestes pràctiques.