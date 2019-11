Dues monges missioneres tornen embarassades d'un viatge a l'Àfrica

Dues monges missioneres van tornar embarassades d'un viatge a l'Àfrica. Segons informa el diari italià la Gazzetta del Sud, les dues dones, pertanyents a dos ordres diferents de Sicília, no es van adonar de l'embaràs fins a tornar a Itàlia.

Una d'elles -de 34 anys i origen africà- va acudir a l'hospital a causa d'un fort dolor abdominal, moment en el qual li van revelar el seu embaràs. La monja, que treballava en un col·legi d'una petita ciutat siciliana, hauria estat traslladada informa el rotatiu.

El segon cas va ser protagonitzat per un monja originària de Madagascar que és la mare superiora encarregada de la gent gran a la ciutat siciliana d'Ispica. També va acudir al metge i vas ser allà on li van confirmar l'embaràs. La dona hauria deixat l'ordre per tornar al seu país d'origen