El 'tsunami murcià' contra Vox i amb picades d'ullet a l'independentisme català arrasa a Twitter

La victòria de Vox a la Regió de Múrcia en les eleccions generals de el passat 10 de novembre està donant per a alguna cosa més que memes. Aquest dimecres, cap a les 15 hores, Pablo Sanz Carbonell va llançar un missatge a Twitter que es va tornar viral en molt poques hores. El hashtag que va utilitzar (#tsunamimurciano) es va convertir en trending topic a Espanya en aquesta xarxa social. El hastag fa referència a el moviment 'Tsunami Democràtic' català.



"Faig aquest vídeo per mobilitzar tota la gent d'esquerra de Múrcia per fer un cordó sanitari a la ultradreta. Cal difondre #Tsunamimurciano. Espero que hi hagi una massiva difusió. Seguim l'exemple català i basc. Per una Múrcia antifeixista i democràtica", diu Sanz Carbonell en el seu tuit, que en poques hores acumular milers de retuits, 'm'agrada' i comentaris.





Hago este video para movilizar a toda la gente de izquierda de Murcia para hacer un cordón sanitario a la ultraderecha.



Hay que difundir #Tsunamimurciano



Espero que haya una masiva difusión. Sigamos el ejemplo catalán y vasco.



Por una Murcia antifascista y democrática. pic.twitter.com/eDf9eJ6MLE — Pedro Sanz Carbonell (@pedrosanz96) November 13, 2019

En el seu discurs, Carbonell, que estan demostrant una gran valentia i un gran sentit democràtic"El tuitaire s'ha hagut de defensar davant la reacció que ha provocat en alguns usuaris de la xarxa social, que l'acusen d'intentar promoure la violència en la Regió, en referència als aldarulls i talls de carreteres que s'han vist a Catalunya.