Es busca provador de marihuana per un salari 2.600 euros al mes

Es busca provador de marihuana per un salari 2.600 euros al mes

La legalització de la marihuana per a usos recreatius i medicinals tant Canadà com en alguns estats dels Estats Units ha impulsat la creació d'ocupació relacionada amb el sector.

En els darrers dies s'ha viralitzat a través de les xarxes socials una oferta de l'empresa American Marijuana, que busca una persona perquè provi i valori mostres de marihuana que li enviaran de forma gratuïta, i n'escrigui ressenyes per als seus lectors. L'oferta, que exigeix que el candidat resideixi en un estat dels EUA o el Canadà on la marihuana sigui legal, inclou un salari mensual de 3.000 dòlars (uns 2.600 euros).

DS Analytics, que fa seguiment a la indústria del cànnabis, calcula que aquest sector pot generar un volum de negoci superior als 20.000 milions de dòlars només als EUA l'any 2021.

Al Canadà, el sector també creix amb força. Segons dades recopilades per Bloomberg, les vuit empreses canadenques més importants relacionades amb aquest sector buscaven a principis de 2019 fins a 1.700 treballadors. Cànnabis At Work, una companyia dedicada a la recerca de treballs relacionats amb la marihuana, estima que, en el primer any des de la seva legalització, aquest mercat pot arribar a generar desenes de milers de llocs de treball directes i indirectes al Canadà.