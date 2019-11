Aquests cinc trucs matemàtics et faran semblar un geni

Les matemàtiques solen ser un maldecap per a la majoria dels mortals. Només uns pocs privilegiats poden dominar aquesta ciència, que en molts casos ens ajuda a comprendre el món. No obstant això, hi ha certs trucs que, a més d'ajudar-nos a agilitzar la nostra ment i la resolució de problemes, deixaran més d'un amb la boca oberta.



37, el nombre màgic



Pensa en un nombre de tres dígits idèntics. Per exemple: 333, 444, 555...

Suma els dígits i divideix el nombre original pel resultat de la suma de el pas anterior. El resultat sempre serà 37.

Exemple 1:

3 + 3 + 3 = 9

333/9 = 37

Exemple 2:

5 + 5 + 5 = 15

555/15 = 37



El resultat, sempre 2



Tria un nombre i multiplica'l per 3. Suma-li 6 i divideix el resultat per 3. A continuació resta-li el número que vas triar a el principi. El resultat sempre serà 2.

Exemple 1:

3

3x3 = 9

9 + 6 = 15

15/3 = 5

5-3 = 2

Exemple 2:

9

9x3 = 27

27 + 6 = 33

33/3 = 11

11-9 = 2



Multiplica per 6



Un altre truc és el del 6. Selecciona un número parell de l'1 al 9. multiplica'l per 6. El resultat acabarà amb el mateix dígit triat i el número de la desena serà la meitat del nombre de les unitats.

Exemples: 4x6 = 24 / 6x6 = 36 / 8x6 = 48



El truc del 9



Tria un nombre dels dígits que vulguis. Escriu-lo a l'inrevés i resta-li el nombre original. El resultat és sempre divisible per 9.

Exemple: 78.912-21.987 = 56.925 (es pot dividir per 9 i dona 6.325)



Endevina qualsevol nombre



Aquest últim truc és més complex però et permetrà endevinar el resultat independentment del nombre que triï l'altra persona. Pren nota:

Escriu en un paper un nombre de 5 dígits, però que comenci per 2 (ex. 24.371) i guarda-te'l a la butxaca.

En un altre paper escriu un altre nombre de 4 dígits (ex. 4.373). Després digues-li a la persona que estigui amb tu que proposi un altre número de 4 dígits (ex. 1.722) i escriu-lo sota el número anterior.

A continuació tria tu un altre número de 4 dígits (ex. 8.277) i proposa a la mateixa persona que n'escrigui un altre (ex. 1.437).

Finalment, selecciona un cinquè número de 4 dígits (ex. 8.562) i col·loca'l al final. Suma'ls tots. Comprova si és el primer número que has escrit. Et sorprendràs.

L'explicació:

El nombre triat en aquest cas i que ens guardem és el 24.371. Sempre ha de començar per 2. El primer número de quatre dígits que proposem a continuació ha de començar amb els 3 nombres centrals del primer que hem apuntat, és a dir 437, i l'últim dígit ha de ser l'últim número del principal més 2. Pel que seria 1 + 2 = 3. El número que proposaràs seria llavors el 4373.

El nombre de l'altra persona és aleatori, però el següent que triarem nosaltres depèn del número que ell hagi seleccionat. Cada dígit combinat haurà de completar 9. Si ha optat pel 1722, has d'escriure el 8277 (1 + 8 = 9, 7 + 2 = 9; 2 + 7 = 9 i 2 + 7 = 9).

L'altra persona tria un altre número (1437) i el procediment és el mateix que en l'anterior pas. El nostre número ha de ser 8562 (1 + 8 = 9, 4 + 5 = 9; 3 + 6 = 9 i 7 + 2 = 9).

Al final, si sumem totes les xifres el resultat serà el nombre que hem amagat al principi, és a dir 24.371.