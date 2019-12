Venen per 120.000 dòlars un plàtan enganxat a la paret amb cinta adhesiva

Per a alguns és una obra d'art d'un artista reconegut i per a d'altres una gran broma. Més enllà de les discussions sobre l'art com a vehicle de provocació, al final, la llei del mercat és la que determina el preu de les coses.

En aquest cas, l'artista italià Maurizio Cattelan ha aconseguit vendre una insòlita peça (un plàtan enganxat a una paret amb cinta adhesiva) per 120.000 dòlars (uns 108.000 euros). Ho ha fet a l'Art Basel Miami Beach, on ha presenta aquesta obra, que porta per títol 'Comedian', i que vol fer reflexionar sobre el valor que donem a les coses.

No és la primera obra polèmica de Maurizio Cattelan, que ja va aixecar molta expectació quan va forjar un vàter d'or de 18 quirats i que es va atrevir a aixafar Joan Pau II amb un meteorit en una de les seves cèlebres obres.