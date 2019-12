Els 'reis aris' de Vox

"Juan Carlos Sanz Martín, president de Vox Cadis, i tot l'equip del Comitè Executiu Provincial de VOX volem donar-te les gràcies pel teu esforç i dedicació a aquest gran projecte de què formem part i desitjar-te de tot cor un Bon Nadal i un pròsper any 2020". Així és com el partit de Santiago Abascal a la província andalusa ha volgut felicitar les festes als seus seguidors.

La felicitació de Nadal de Vox, una de les moltes que s'envien aquestes dates, no ha trigat a convertir-se en protagonista de la polèmica del dia no tant pel text sinó per la imatge que l'acompanya: els tres Reis Mags, però sense Gaspar ni Baltasar. Molts ja els han batejat com els 'reis aris'.

Ha estat l'humorista Quique Peinado el que ha compartit la postal al seu compte de Twitter per preguntar als seus seguidors si es tractava d'una imatge falsa o una broma.

Vox Cadis, més tard, ha tornat a enviar una altra felicitació de Nadal canviant la imatge dels Reis Mags per un portal de Betlem. El partit de Santiago Abascal, en els seus perfils oficials de xarxes socials, ha evitat compartir la polèmica felicitació en què no incloïa al rei Baltasar.

La imatge en qüestió arriba després que es llancés un altre any més una campanya perquè el rei Baltasar sigui de raça negra. En un comunicat, l'entitat Casa Nostra Casa Vostra recorda que la pràctica que el rei Baltasar el representin persones blanques amb la cara pintada de negre, que internacionalment es coneix com a 'blackface', té un "origen colonialista i racista".

Sota el lema "#BaltasarDeVeritat", la campanya inclou un mapa que registrarà a tots els municipis que s'hagin compromès a prescindir de les cares embetunadas durant la nit de Reis.