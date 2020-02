«Trenca cranis»: així és el perillós repte viral de moda entre adolescents

Xarxes socials i reptes virals entre adolescents és una combinació a la qual cada vegada estem més acostumats. Aparentment són només jocs però, de vegades, indueixen a situacions de risc que poden provocar danys molt seriosos entre els joves. Els seus protagonistes intenten triomfar en plataformes com Instagram, Tik Tok o Facebook però sense mesurar les conseqüències que pot tenir el seu comportament.

L'últim repte viral entre joves, el "trenca cranis", portarà cua i no per com de curiós pugui resultar sinó perquè és un joc que ha posat en alerta els pares per la seva perillositat, ja que pot ser mortal. En aquests vídeos, tres persones salten alhora i les dues dels costats empenyen els peus de la del mig perquè caigui cap enrere. Això fa que el jove situat al mig caigui d'esquena i s'emporti un cop important a la part posterior del crani.

Aquesta nova moda entre adolescents s'ha popularitzat després que diversos vídeos s'hagin viralitzat a Tik Tok, la xarxa social de moment. No obstant això, els metges apunten que aquest "joc" és una greu irresponsabilitat atès que les caigudes poden provocar "fractures, convulsions, hemorràgies, esquinços cervicals, contusions i fuetades de coll" i fins i tot causar "un dany al cervell a llarg termini o la mort ".