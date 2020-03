Les 10 pel·lícules que has de veure durant la quarantena

Amb mig món havent de quedar-se a casa per la quarantena provocada per la pandèmia del coronavirus, són molts els cinèfils que aprofiten aquests dies per a posar-se al dia i veure pel·lícules que tenien pendents, com també rever aquells films que ja els van conquistar. Com a bon expert, James Gunn, director de 'Guardianes de la galaxia' i el nou lliurament de 'Escuadrón Suicida', ha llançat unes quantes recomanacions per veure cinema amb personalitat a casa.



Ha estat en un fil de Twitter en el qual el director ha compartit una llista, amb la qual torna a demostrar el seu gust eclèctic pel cinema. "10 grans pel·lícules que probablement no heu vist que estan en streaming mentre esteu de quarantena", comença escrivint el director, per després recordar la importància de mantenir "la distància social" en aquests dies de confinament.





10 GREAT MOVIES YOU LIKELY HAVEN'T SEEN TO STREAM WHILE YOU SELF-QUARANTINE. It's important for the health of our world to practice social distancing as much as possible. In the service of you doing this & in the hopes you will, I've come up with this list. #QuarantineAndChill