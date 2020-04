Debat viral les xarxes: Escoltes 'Yanny' o 'laurel'?

El món d'Internet pot oferir coses realment insospitades. Dels creadors del misteri viral en el qual un vestit podia ser blau o daurat, o del de les famoses sabatilles que també es veien de dos colors -depenent dels ulls que les observessin- arriba ara el "Yanny o laurel".



En el cas del vestit i les sabatilles, tot era fruit d'una il·lusió òptica que va llançar el debat a les xarxes entre els que veien uns colors i altres. Ara, el misteri fa el salt al món 2.0, i és a través d'un àudio on els usuaris hauran de dir si escolten 'Yanny' o 'laurel'. La gravació, que circula per aquí des de fa un parell d'anys, se suposa que reprodueix el moment en què una professora dóna una lliçó de vocabulari, encara que el seu origen és una mica confús.







Per descomptat, han estat molts els que han volgut participar d'aquest nou debat a les xarxes socials. Per descomptat, tot té una explicació.





Los que escuchamos Yanny ??? pic.twitter.com/hssLtZiniC — Jordi Cruz (@JordiCruzPerez) April 7, 2020

Yo escucho claramente "Yanny" y me parece imposible que alguien pueda escuchar "Laurel" pero, ¿Qué escucháis vosotros? pic.twitter.com/AmqmiuXKff — Lassana (@_Lassana_) April 7, 2020

El nou misteri viral torna a tenir a veure amb el nostre cervell (i no amb la nostra oïda) i la. L'arxiu va ser publicat de nou fa uns dies al programa nord-americà 'This Morning' i un usuari de Twitter el va rellançar generant de nou la discòrdia. I tu, de quin bàndol ets?