Enxampen dos homes disfressats de boia banyant-se a la platja

Cal recordar que no fer cas a la desescalada o saltar-se el confinament pot comportar multes importants. No obstant això, hi ha persones que s'han intentat saltar les mesures restrictives de la forma més original, això és així i no passa res per reconèixer-ho. A Espanya hi ha hagut de tot, des de dinosaures fins gent vestida d'arbust.

Ara, dos homes francesos han estat enxampats al seu país d'origen disfressats ni més ni menys que de boia nedant a la platja. En les imatges es pot veure clarament com els dos homes han fabricat boies que s'acoplen al cap per així dissimular la seva presència.

Els dos homes van ser enxampats en una platja i van ser gravats. Les imatges s'han fet virals a França, ja que el vídeo ha estat pujat a Youtube. El bany a les platges encara segueix restringit a França, a Espanya també és una activitat que encara no es pot realitzar. Fins ara hi ha hagut imatges de gent a la platja i els ajuntaments espanyols ja han amenaçat amb començar a posar multes.