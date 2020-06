A la Via Làctia hi podria haver 36 civilitzacions intel·ligents

A la Via Làctia hi podria haver 36 civilitzacions intel·ligents

Un nou estudi, publicat a la revista científica 'The Astrophysical Journal', considera que a la Via Làctia hi hauria és de 30 de possibles civilitzacions extraterrestres actives. Christopher Conselice, professor de la Universitat de Nottingham i un dels directors de la investigació, explica que "hi hauria d'haver almenys unes dotzenes de civilitzacions actives en la nostra galàxia sota el supòsit que es necessiten cinc mil milions d'anys perquè es formi vida intel·ligent en altres planetes, com a la Terra".

Els científics creuen que per poder detectar qualsevol tipus de civilització a la nostra galàxia cal recollir els senyals que s'envien a l'espai. Atès que la Terra porta, aproximadament, un segle enviant senyals de ràdio a través dels satèl·lits o la televisió, s'arribaria a la conclusió que hi podria haver fins a 36 civilitzacions intel·ligents actualment en aquesta galàxia.

No obstant això, encara que aquesta hipòtesi fos certa, la comunicació seria realment complicada atès que la distància mitjana a qualsevol d'aquestes civilitzacions seria d'uns 17.000 anys llum, el que complicaria qualsevol forma de comunicació.