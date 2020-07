L'impactant vídeo d'una àliga atrapant un petit tauró

La natura és meravellosa i, de vegades, ens regala imatges espectaculars que semblen tretes d'un documental de Félix Rodríguez de la Fuente. És el cas de l'últim i impactant vídeo viral en què una àguila atrapa, pel que sembla, un petit tauró entre les seves urpes i se l'emporta volant.



La gravació, que ja ha estat compartit per prop de 3.000 persones i acumula més de 440.000 reproduccions, es va realitzar a Myrtle Beach, a Florida (Estats Units).





Un águila pescadora lleva en sus garras un pequeño tiburón que acaba de capturar en aguas de Florida #Zoología pic.twitter.com/8sohPxr8Kd — CRCiencia (@CRCiencia) June 29, 2020

Davant d'aquestes impressionants imatges que semblen tretes d'un documental sobre vida salvatge, molts usuaris han mostrat la seva sorpresa. No obstant això, el vídeo ha generat cert debat atès que molts usuaris assenyalen que l'espècie capturada no és un tauró, segons assenyala la font, sinó que, segons apunten, es podria tractar d'un dofí o una tonyina."Sembla un peix ossi, no cartilaginós (tauró). Presenta cua homocerca, que sembla fins i tot radiada, no heterocerca com els taurons. I la seva morfologia general està aplanada lateralment (peixos ossis) i no dors-ventralment com els taurons", assenyala un tuiter. "L'aleta posterior del tauró és vertical i aquesta és horitzontal ... Serà un dofí?", Indica un altre.