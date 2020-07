Una roca procedent d'un asteroide impacta contra l'atmosfera i genera una bola de foc sobre Madrid i Toledo. El fenomen ha estat registrat des del Complex Astronòmic de la Hita (Toledo) i ha pogut ser vist des de tot el país. La roca va entrar en l'atmosfera a 72 mil quilòmetres per hora.



A les 0.58 (hora local peninsular) d'avui 5 de juliol, des de tot el país ha pogut veure com una brillant bola de foc creuava ràpidament el cel nocturn. El fenomen, que va arribar a ser gairebé tan lluminós com la Lluna plena, es va produir en entrar en l'atmosfera terrestre una roca procedent d'un asteroide a gran velocitat i va poder ser gravat pels detectors que la Xarxa de Bòlids i Meteors del Sud-oest d'Europa opera en el Complex Astronòmic de la Hita.





Esta madrugada hemos salido a observar el cometa C/2020 F3 #NEOWISE y nos ha sorprendido su brillo, en visual y en fotografía, observándose hasta casi el amanecer, con el Sol a 5º bajo el horizonte.

SonyA7S, Sony 240mm y ED80 600mm

Desde las afueras de #AlcaladeGuadaira #Sevilla pic.twitter.com/okgspv1Deo — TiempodeEstrellas (@TiempoEstrellas) July 4, 2020

Aquests detectors treballen en el marc del Projecte SMART, que es desenvolupa des de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia (IAA-CSIC) amb l'objectiu de monitorizar contínuament el cel per registrar i estudiar l'impacte contra l'atmosfera terrestre de roques procedents de diferents objectes del Sistema Solar.També ha estat gravada pels detectors que aquesta mateixa xarxa d'investigació té instal·lats en els observatoris de Calar Alt (Almeria), La Sagra (Granada) i Sevilla, segons ha informat La Hita en nota de premsa.Aquest fenomen ha estat analitzat per l'investigador responsable del Projecte SMART, l'de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia (IAA-CSIC). Aquesta anàlisi ha permès determinar que la roca que va originar aquesta bola de foc va entrar en l'atmosfera a uns 72 mil quilòmetres per hora sobre el nord-est de la província de Toledo. A causa d'aquesta elevada velocitat, el brusc fregament amb l'aire va fer que la roca es tornés incandescent a una altura d'uns 81 quilòmetres sobre el nivell del sòl, generant-se així una bola de foc gairebé tan brillant com la Lluna plena.Va ser precisament la seva gran lluminositat el que va provocar que el fenomen pogués veure's. La bola de foc va avançar en adreça nord-oest i va sobrevolar el sud de la Comunitat de Madrid, extingint-se a una altitud d'uns 34 quilòmetres sobre la localitat de Fuenlabrada. L'estudi realitzat ha pogut determinar també que la roca es va desintegrar totalment en l'atmosfera, per la qual cosa cap fragment va aconseguir arribar al terra.